habitus fidei in mostra storia delle confraternite

Dopo l'Unità d'Italia a Lucca erano 364: oggi contano circa mille iscritti. Sono le confraternite, associazioni di fedeli laici che esercitano opere di carità, di pietà e di culto. La loro storia da ieri è esposta nella chiesa dei Santi Giovanni e Reparata nella mostra 'Habitus fidei'. Un percorso che attraverso oltre 60 statuti, lanterne e vesti ottocentesche ripercorre le tappe di quelle realtà locali – e non solo - che nell'arco dei secoli hanno mantenuto intatta la propria identità, attraverso foto, storie e materiali che ancora oggi vengono utilizzati durante le celebrazioni, basti pensare alla Santa Croce.

