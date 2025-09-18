Habitus fidei in mostra Storia delle Confraternite
Dopo l’Unità d’Italia a Lucca erano 364: oggi contano circa mille iscritti. Sono le confraternite, associazioni di fedeli laici che esercitano opere di carità, di pietà e di culto. La loro storia da ieri è esposta nella chiesa dei Santi Giovanni e Reparata nella mostra ‘Habitus fidei’. Un percorso che attraverso oltre 60 statuti, lanterne e vesti ottocentesche ripercorre le tappe di quelle realtà locali – e non solo - che nell’arco dei secoli hanno mantenuto intatta la propria identità, attraverso foto, storie e materiali che ancora oggi vengono utilizzati durante le celebrazioni, basti pensare alla Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
