“C’è una storia memorabile dagli spogliatoi della Norvegia, nelle settimane successive alla decisione di Erling Haaland di firmare per il Manchester City tre anni fa, che racchiude entrambi gli aspetti del suo essere: attaccante mitico e ragazzo modello. Haaland aveva segnato due gol a Stoccolma, trascinando la Norvegia alla vittoria in Svezia. Tutti, senza eccezioni, hanno cantato le poche righe che non richiedono il tedesco fluente: ‘Ha-ha-ha Haaland. Hey. Haaland, Haaland.’ «Tutti cantavano», racconta una fonte del Daily Mail. La scena è stata paragonata, da qualcuno vicino alla nazionale, all’accoglienza che i giocatori del Napoli riservarono a Diego Maradona quando portò il club al primo titolo di Serie A, carico di emozioni, nel 1987. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Haaland è un leader indiscusso del City, un uomo squadra. Non è affatto il goleador che gioca solo per sé (Daily Mail)