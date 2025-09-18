Haaland e Doku abbattono il muro del Napoli in 10 contro 11 per un' ora | 2-0 City
L'espulsione di Di Lorenzo dopo 19 minuti condanna la squadra di Conte: all'Etihad il City di Guardiola passa 2-0 con il gol del solito bomber norvegese e il raddoppio del belga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le UFFICIALI di #ManchesterCityNapoli #UCL MAN CITY: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano
