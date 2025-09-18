Ha ucciso da ubriaca il cane di suo figlio con una spada da samurai la sua crudeltà è ripugnante | 54enne condannata a 18 mesi di carcere

Una donna di Sandbach, nel Cheshire, è stata condannata a 18 mesi di carcere per aver ucciso con una spada da samurai il cane di suo figlio. Il fatto è avvenuto il 12 ottobre 2024 in Inghilterra, quando Alicia Darcy, 54 anni, residente in Platt Avenue, telefonò alla polizia dichiarando di aver colpito l’animale dopo che questo l’aveva aggredita. Al momento della chiamata la donna si trovava in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato dalla polizia del Cheshire, gli agenti giunti sul posto hanno trovato il cane su un divano “in posizione di sonno” con la spada conficcata nel torso. Davanti alla Chester Crown Court, la Darcy ha ammesso di aver causato sofferenze inutili a un animale e di possedere di un’arma offensiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

