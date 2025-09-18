“No mamma, non mi lavare lì con il sapone perché mi brucia, il nonno mi ha toccata e mi ha fatto male”. La bambina, 5 anni, è seduta nella vasca mentre sua madre le sta facendo il bagno e lei, proteggendosi le parti intime con le manine, pronuncia questa frase. La donna non riesce a credere alle sue orecchie, poi le tornano in mente tutti i messaggi che da circa 4 anni suo suocero le invia sul telefonino: complimenti spinti, proposte indecenti, richieste di rapporti sessuali e perfino fotografie di se stesso nudo, o dettagli inequivocabili del suo corpo. Così, senza indagare oltre con la figlioletta, prende appuntamento con la pediatra e le racconta quanto accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

"Ha toccato la nipotina di 5 anni nelle parti intime", 67enne a processo per violenza sessuale