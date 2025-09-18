Ha gli operai in casa 80enne esce portandosi in giro la pistola | denunciato

Parmatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri delle Stazione di Collecchio e Medesano nei giorni scorsi sono stati chiamati ad intervenire nel Comune di Medesano in quanto un 80enne del posto, allarmato a suo dire dalla presenza di alcuni operai addetti alla manutenzione del suo condominio, ha pensato bene di uscire di casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: operai - casa

Gli stipendi degli operai bruciati dal caro-casa, l’allarme delle imprese: “Non troviamo più manodopera”

Caldo estremo e lavoro: ecco i termometri all’Electrolux di Forlì, gli operai vanno a casa

Furto in casa di uno degli operai morti a Napoli all'Arenella, depredata l'abitazione di Vincenzo Del Grosso

Ha gli operai in casa, 80enne esce portandosi in giro la pistola: denunciato; Medesano, 80enne porta pistola in auto per “metterla al sicuro”: denunciato dai Carabinieri; Gli 80 sigilli, le vetrate oscurate, le due stufe... La logistica del Conclave.

ha operai casa 80enneEsce di casa pistola alla mano: “Avevo paura degli operai”. Denunciato 80enne - I Carabinieri delle Stazione di Collecchio e Medesano nei giorni scorsi sono stati chiamati ad intervenire nel Comune di Medesano in quanto un 80enne del ... Scrive parmapress24.it

Ancona, picchiata per aver difeso il figlio disabile: un inferno in casa, fermato l’ex marito 80enne - In un’occasione sarebbe stata anche colpita al volto da un violento pugno: nel corso di un litigio tra padre e figlio, era ... Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Operai Casa 80enne