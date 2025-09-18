Ha gli operai in casa 80enne esce portandosi in giro la pistola | denunciato

I Carabinieri delle Stazione di Collecchio e Medesano nei giorni scorsi sono stati chiamati ad intervenire nel Comune di Medesano in quanto un 80enne del posto, allarmato a suo dire dalla presenza di alcuni operai addetti alla manutenzione del suo condominio, ha pensato bene di uscire di casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

