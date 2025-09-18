Ha fatto un’amara scoperta Grande Fratello Francesca entra nella casa e c’è già molta curiosità
Nelle ultime ore su Canale 5 è andato in onda un nuovo promo della prossima edizione del Grande Fratello. Stavolta è stata Simona Ventura a presentare la quinta inquilina della Casa più spiata d’Italia. Si chiama Francesca, è nata e vive a Roma, ed è stata introdotta così: “La porta rossa del Grande Fratello sta per aprirsi a inquilini nuovi di zecca scelti in tutta Italia, isole comprese. Come Francesca, la romana de Roma”. L’età della concorrente non è stata svelata, ma la conduttrice ha già anticipato un dettaglio che incuriosisce i telespettatori: nonostante sia molto giovane, Francesca ha già due figli grandi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: amara - scoperta
Amara scoperta per Rosario, Lucia ha visto il single Andrea dopo Temptation Island
FOGGIA | L’amara scoperta dei medici del “De Lellis”: cavi tagliati in sala operatoria - facebook.com Vai su Facebook
Così Pivano ci ha fatto scoprire l’America - E invece no, resisteva graniticamente, sempre lucida, sempre al servizio del talento degli altri, lontana dall’accademia e vicino ai lettori, cronista e storica di un momento della cultura che ha ... Segnala repubblica.it