Ha fatto un’amara scoperta Grande Fratello Francesca entra nella casa e c’è già molta curiosità

Nelle ultime ore su Canale 5 è andato in onda un nuovo promo della prossima edizione del Grande Fratello. Stavolta è stata Simona Ventura a presentare la quinta inquilina della Casa più spiata d'Italia. Si chiama Francesca, è nata e vive a Roma, ed è stata introdotta così: "La porta rossa del Grande Fratello sta per aprirsi a inquilini nuovi di zecca scelti in tutta Italia, isole comprese. Come Francesca, la romana de Roma". L'età della concorrente non è stata svelata, ma la conduttrice ha già anticipato un dettaglio che incuriosisce i telespettatori: nonostante sia molto giovane, Francesca ha già due figli grandi.