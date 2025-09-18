Ha contribuito a rafforzare i rapporti Italia-Usa Meloni conferisce la cittadinanza alla giornalista di Fox | chi è Maria Bartiromo
Si avvicina la cittadinanza italiana per Maria Bartiromo, giornalista e conduttrice televisiva statunitense e volto di Fox News, con un passato alla Cnn e alla Cnbc. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza, « per meriti speciali » a Bartiromo, «cittadina statunitense». Come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, «la signora Bartiromo, nel corso della sua carriera ultratrentennale da giornalista, ha contribuito in modo significativo a rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, mantenendo costante il suo impegno verso le Istituzioni italiane». 🔗 Leggi su Open.online
«Ha contribuito a rafforzare i rapporti Italia-Usa», Meloni conferisce la cittadinanza alla giornalista di Fox: chi è Maria Bartiromo; Consiglio dei Ministri, via libera a riforma della legislazione farmaceutica e nuove norme sugli animali: approvate anche ratifiche internazionali, nomine e cittadinanze
