Gusto tradizioni e spettacoli | dal 19 al 21 settembre all’A1Expò torna il Bufala Village

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta, culla storica dell’allevamento della Bufala Mediterranea Italiana, torna a celebrare le eccellenze del territorio con la VII edizione di Bufala Village, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, in contemporanea con il Caserta Beer Fest, l’evento dedicato alle birre artigianali. Tre giorni interamente dedicati all’ “oro bianco”, il latte bufalino, e alla sua più celebre trasformazione, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, simbolo di qualità e tradizione riconosciuto in tutto il mondo. Il Bufala Village sarà una vera festa dei sapori, con degustazioni di formaggi, carne, liquori e dolci realizzati con latte di bufala, arricchite da show cooking e laboratori guidati da maestri casari e chef. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
