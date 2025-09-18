Gusto tradizioni e spettacoli | dal 19 al 21 settembre all’A1Expò torna il Bufala Village

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta, culla storica dell’allevamento della Bufala Mediterranea Italiana, torna a celebrare le eccellenze del territorio con la VII edizione di Bufala Village, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, in contemporanea con il Caserta Beer Fest, l’evento dedicato alle birre artigianali. Tre giorni interamente dedicati all’ “oro bianco”, il latte bufalino, e alla sua più celebre trasformazione, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, simbolo di qualità e tradizione riconosciuto in tutto il mondo. Il Bufala Village sarà una vera festa dei sapori, con degustazioni di formaggi, carne, liquori e dolci realizzati con latte di bufala, arricchite da show cooking e laboratori guidati da maestri casari e chef. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

gusto tradizioni e spettacoli dal 19 al 21 settembre all8217a1exp242 torna il bufala village

© Anteprima24.it - Gusto, tradizioni e spettacoli: dal 19 al 21 settembre all’A1Expò torna il Bufala Village

In questa notizia si parla di: gusto - tradizioni

Dove nasce il gusto di sentirsi a casa: tradizioni da assaporare

Sant'Amato a tavola: la 32° edizione tra gusto, musica e tradizioni

Gusto, cultura e tradizioni: al via la decima edizione della “Festa della Cipolla” di Vatolla

San Marco Ev. Al Bufala Village anche gli Arteteca, i Bottari e Tony Tammaro; Fiera dei Sapori di Carlino: dal 19 al 21 settembre gusto e tradizione; ?? Villastellone in Festa: la Sagra della Patata 2025 tra gusto, tradizione e musica.

gusto tradizioni spettacoli 19Gusto, tradizioni e spettacoli: dal 19 al 21 settembre, all’A1Expò, torna il Bufala Village - è partita la stagione fieristica 2025/2026 che proseguirà con la Fiera del Vintage in ... Segnala napolivillage.com

gusto tradizioni spettacoli 19Bufala Village: gusto e spettacoli dal 19 al 21 settembre all’A1Expò di Caserta Sud - La provincia di Caserta, culla storica dell’allevamento della Bufala Mediterranea Italiana, torna a celebrare le eccellenze del territorio con la settima ... pupia.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Gusto Tradizioni Spettacoli 19