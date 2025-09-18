Guidonia Montecelio colpo in villa con aggressione | due arrestati uno è un 15enne

Due cittadini cileni arrestati a Guidonia Montecelio per rapina aggravata: tentato furto sventato grazie a videosorveglianza e pronto intervento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Guidonia Montecelio, colpo in villa con aggressione: due arrestati, uno è un 15enne

