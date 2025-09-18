Guidonia Montecelio colpo in villa con aggressione | due arrestati uno è un 15enne

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini cileni arrestati a Guidonia Montecelio per rapina aggravata: tentato furto sventato grazie a videosorveglianza e pronto intervento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

guidonia montecelio colpo in villa con aggressione due arrestati uno 232 un 15enne

© Notizie.virgilio.it - Guidonia Montecelio, colpo in villa con aggressione: due arrestati, uno è un 15enne

In questa notizia si parla di: guidonia - montecelio

De Rossi in visita al Guidonia Montecelio: si lavora a una collaborazione con l’Ostiamare

Livorno-Guidonia Montecelio (domenica 07 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Guidonia Montecelio (Roma), ruba al liceo Majorana: arrestato 25enne

Guidonia Montecelio, colpo in villa sventato: arrestati due giovani, uno ha solo 15 anni; Imprenditore, moglie e governanti tenuti in ostaggio e rapinati in villa. Rubati 15mila euro, Rolex e pistole; La “banda della spaccata”, furto da 250 euro vicino Roma. Ma i danni al negozio sono di diecimila euro.

guidonia montecelio colpo villaGuidonia Montecelio, colpo in villa con aggressione: due arrestati, uno è un 15enne - Due cittadini cileni arrestati a Guidonia Montecelio per rapina aggravata: tentato furto sventato grazie a videosorveglianza e pronto intervento. Da virgilio.it

Guidonia Montecelio, colpo in attacco in vista del campionato di C: arriva Bernardotto - Ancora un colpo di spessore per il neo promosso Guidonia Montecelio, che si è assicurata le prestazione di Gabriele Bernardotto, lo scorso anno in forza al Picerno. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Guidonia Montecelio Colpo Villa