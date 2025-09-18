Guidava ubriaco contromano e senza patente nell' auto trovati 70 grammi di cocaina nascosti nei calzini

La guida spericolata è costata cara a un 30enne albanese che, mercoledì pomeriggio, è stato notato a Miramare da una pattuglia della Municipale mentre percorreva contromano una strada. Gli agenti hanno intimato l'alt all'uomo che, appena uscito dall'abitacolo, è apparso subito in stato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

