Guidava ubriaco contromano e senza patente nell' auto trovati 70 grammi di cocaina nascosti nei calzini

La guida spericolata è costata cara a un 30enne albanese che, mercoledì pomeriggio, è stato notato a Miramare da una pattuglia della Municipale mentre percorreva contromano una strada. Gli agenti hanno intimato l'alt all'uomo che, appena uscito dall'abitacolo, è apparso subito in stato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Guida contromano ubriaco e senza patente: gli agenti lo fermano e spuntano fuori 70 dosi di cocaina - Un trentenne anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Miramare dalla Polizia Locale di Rimini nell'ambito di un controllo di routine del territorio. Riporta chiamamicitta.it

Rimini, senza patente, guida ubriaco contromano e con la cocaina nascosta nei calzini: “Ma sono un semplice turista” - Un trentenne è stato arrestato ieri pomeriggio a Miramare dalla Polizia Locale di Rimini nell’ambito di un controllo di routine . Secondo corriereromagna.it