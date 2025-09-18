Guida TV Sky Cinema e NOW | Jurassic World Giovedi 18 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. L’avventura torna protagonista su Sky Cinema e NOW con Jurassic World, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Chris Pratt e Bryce Dallas How. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World, Giovedi 18 Settembre 2025

In questa notizia si parla di: guida - cinema

Guida TV Sky Cinema e NOW: Con chi viaggi, Giovedi 26 Giugno 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Venerdi 27 Giugno 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Sabato 28 Giugno 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: I mercenari 2, Mercoledi 17 Settembre 2025 Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta t Vai su Facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: I mercenari 2, Mercoledi 17 Settembre 2025 - X Vai su X

30 film da guardare su Sky e Now – Lista aggiornata a settembre 2025; Guida TV Sky Cinema e NOW: I predatori dell'arca perduta, Giovedi 10 Luglio 2025; Sky Cinema e Now: i film da non perdere ad aprile e maggio.

Programmi TV sabato 13 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno Tim Music Awards, su Sky Cinema Uno Una notte al museo. Riporta lopinionista.it

US Palmese, il film dei Manetti bros. stasera in prima tv su Sky Cinema - con protagonista Rocco Papaleo, arriva in prima tv stasera alle 21. Riporta sport.sky.it