Acquistare un' auto incidentata può sembrare una scelta poco comune, ma in realtà rappresenta un'opportunità concreta sia per privati che per professionisti. Questa guida all'acquisto delle auto incidentate illustra come funziona questo mercato, quali sono i vantaggi e perché sempre più persone scelgono questa soluzione. Perché acquistare un'auto incidentata. Le auto sinistrate o usate incidentate possono essere preziose per diversi motivi: Offrono la possibilità di ottenere pezzi di ricambio originali a costi contenuti. Consentono di recuperare veicoli danneggiati da rimettere in strada con spese ridotte.

