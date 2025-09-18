Donald Trump ha pronunciato oggi parole destinate a far rumore: “Siamo molto vicini a una guerra mondiale”. Un’affermazione che non resta confinata alla retorica di un comizio, ma che si innesta in un quadro geopolitico teso come non lo era da decenni. La sua voce, ora che è tornato alla Casa Bianca, pesa in ogni equilibrio fragile, e la scelta di evocare lo spettro della terza guerra mondiale non è mai casuale. Il riferimento diretto non è solo all’Ucraina, ma a un mondo che sembra scivolare progressivamente verso una moltiplicazione dei focolai. I fronti caldi si sommano, le alleanze si irrigidiscono, i rischi di incidenti crescono. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Guerra mondiale”, le parole shock di Trump. Cosa sta succedendo davvero