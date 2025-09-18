Guerra da dove potrebbe essere attaccata l’Italia | la verità sconcertante

– Negli ultimi giorni, il dibattito sulla sicurezza nazionale ha assunto un ruolo centrale dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il ministro ha espresso serie preoccupazioni sullo stato attuale delle nostre forze armate, affermando che l’Italia non sarebbe pronta a sostenere un conflitto armato con la Russia. . Secondo Crosetto, servirebbero almeno sei anni per dotare il Paese di uno scudo di difesa aerea efficace, portando alla luce una vulnerabilità che richiede attenzione immediata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Guerra, da dove potrebbe essere attaccata l’Italia: la verità sconcertante

In questa notizia si parla di: guerra - potrebbe

Ucraina-Russia, la previsione dell’ex generale: “Guerra potrebbe durare fino al 2034”

Gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia:14 morti, migliaia di civili evacuati. Bangkok: «Potrebbe sfociare in una guerra»

Guerra in Ucraina, Zaluzhny lancia l’allarme: “Il conflitto con la Russia potrebbe durare fino al 2034”

Il presidente francese tenta il rilancio, ma il dissenso cresce, così lui cerca la guerra. Potrebbe trovarla prima di quanto creda di Gianni Marocco - facebook.com Vai su Facebook

Tutto il mondo potrebbe diventare un teatro di guerra. Senza alcuna esclusione. "This Is the end". Grazie @maurobiani #DirittoInternazionale - X Vai su X

‘La Russia ci attaccherà’; Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?; Guerra Israele-Iran: ecco perché l'Italia potrebbe essere coinvolta.

Guerra anche a casa nostra? Sei su dieci hanno paura - "Mala tempora currunt", corrono brutti tempi, abbiamo pensato quando Putin ha attaccato l'Ucraina. Come scrive ilgazzettino.it

La guerra in Ucraina oggi, spiegata con le mappe - Martedì l’esercito russo è riuscito ad avanzare per circa dieci chilometri sfondando le linee ucraine a est della cittadina di Dobropilla, nella regione orientale ucraina di Donetsk: è l’avanzamento ... Riporta ilpost.it