La recente dichiarazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui l’Italia non sarebbe pronta ad affrontare un eventuale conflitto contro la Russia, ha sollevato un’importante discussione sullo stato delle nostre forze armate. Crosetto ha sottolineato che sarebbero necessari almeno sei anni solo per creare uno scudo di difesa aerea adeguato, evidenziando una vulnerabilità critica del nostro sistema di protezione. Le sue parole sono state confermate e approfondite dall’ex generale ed ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Vincenzo Camporini, che ha fornito un quadro dettagliato delle sfide che l’Italia dovrebbe affrontare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra all’Italia? L’ex generale Camporini lancia l’allarme: “Siamo disarmati. La Russia potrebbe attaccarci dalla Libia”