guerra ai piccioni sugli edifici del comune

Il Comune dichiara guerra ai piccioni e riconquista i propri terrazzi che, più che altro, con il tempo, si erano trasformati in avamposti occupati. I piccioni, infatti, con la tenacia di un esercito di invasori, avevano preso possesso delle sedi comunali di piazza del Popolo e via Manzoni, trasformando balconi e lampioni in basi operative. Guano a tappeto, odori nauseabondi e dipendenti costretti a schivare "bombardamenti" quotidiani. Dopo mesi di lamentele, il Comune ha dichiarato guerra e ha messo in campo la sua "controffensiva": pulizia straordinaria, disinfezione, disinfestazione e soprattutto aghi metallici sui corpi illuminanti per impedire ai volatili di riorganizzare l’assedio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

