Guerra ai piccioni sugli edifici del Comune
Il Comune dichiara guerra ai piccioni e riconquista i propri terrazzi che, più che altro, con il tempo, si erano trasformati in avamposti occupati. I piccioni, infatti, con la tenacia di un esercito di invasori, avevano preso possesso delle sedi comunali di piazza del Popolo e via Manzoni, trasformando balconi e lampioni in basi operative. Guano a tappeto, odori nauseabondi e dipendenti costretti a schivare "bombardamenti" quotidiani. Dopo mesi di lamentele, il Comune ha dichiarato guerra e ha messo in campo la sua "controffensiva": pulizia straordinaria, disinfezione, disinfestazione e soprattutto aghi metallici sui corpi illuminanti per impedire ai volatili di riorganizzare l’assedio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: guerra - piccioni
Arezzo, suore in guerra santa contro i piccioni dell’abside
La Liga dichiara guerra ai semi di girasole, il Valencia segue la Real Sociedad: sporcano e attirano i piccioni (El Paìs)
Guerra ai piccioni a Stornarella: sanzioni a chi li dà da mangiare o non pulisce balconi e cornicioni
Stornarella, il Comune dichiara “guerra” ai piccioni: volatili “amari” per chi darà loro da mangiare, d’ora in poi sarà multato #stornarella #attualità #piccioni - facebook.com Vai su Facebook
Ivrea dichiara guerra ai piccioni Divieto di dar loro da mangiare - La Sentinella del Canavese - X Vai su X
Guerra ai piccioni sugli edifici del Comune; Guerra ai piccioni a Stornarella: sanzioni a chi li dà da mangiare o non pulisce balconi e cornicioni; Stornarella, il Comune dichiara “guerra” ai piccioni: volatili “amari” per chi darà loro da mangiare, d’ora in poi sarà multato.
Guerra ai piccioni a Stornarella: sanzioni a chi li dà da mangiare o non pulisce balconi e cornicioni - Per chi non rispetta le disposizioni è prevista una sanzione da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro ... foggiatoday.it scrive
Corana dichiara guerra ai piccioni scattano le multe - piccioni: l’ha emessa ieri, esasperato dal numero dei volatili che infestano il suo Comune, il sindaco di Corana Vittorio Balduzzi. Da laprovinciapavese.gelocal.it