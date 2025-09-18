Gucci Francesca Bellettini nominata presidente e CEO | de Meo ridisegna Kering con assetto più snello e sfida il rilancio del marchio

Francesca Bellettini alla guida di Gucci: riporterà al nuovo CEO di Kering, Luca de Meo, che elimina i vice-CEO e punta a rilanciare il brand simbolo del gruppo Il gruppo francese del lusso Kering ha nominato Francesca Bellettini presidente e amministratrice delegata di Gucci. La manager, tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gucci, Francesca Bellettini nominata presidente e CEO: de Meo ridisegna Kering con assetto più snello e sfida il rilancio del marchio

In questa notizia si parla di: gucci - francesca

Francesca Bellettini dice sì alla proposta di Kering: è il nuovo Ceo di Gucci

Francesca Bellettini è la nuova presidente e ceo di Gucci

Gucci, Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo

Francesca Bellettini prende le redini di Gucci: nominata presidente e ad sotto la guida diretta di Luca De Meo - Kering Nomina Francesca Bellettini Presidente e ad di gucci per guidare la maison verso il rilancio strategico e operativo sotto la diretta supervisione del ceo Luca De Meo ... Segnala gaeta.it

Francesca Bellettini è la nuova Ceo di Gucci - Francesca Bellettini è stata nominata presidente e Chief Executive Officer (Ceo) di Gucci. Si legge su businesspeople.it