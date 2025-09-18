Gubbio torna ’Puliamo il Mondo’ Restituire ai luoghi decoro e bellezza
Torna anche per il 2025 "Puliamo il Mondo", la campagna nazionale di Legambiente che è anche il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo e al quale partecipa anche la città di Gubbio. Presentato ieri in conferenza stampa, il progetto ha come obiettivo quello di restituire decoro e bellezza ai luoghi che abitiamo e a Gubbio si rende possibile grazie all’impegno congiunto di scuole, residenti, associazioni e amministrazione comunale. "Puliamo il Mondo è molto più di un’azione di raccolta rifiuti, è un’occasione di educazione civica e di comunità" ha sottolineato il vicesindaco Gagliardi, che ha colto l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della situazione ambientale cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
