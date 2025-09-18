Guardiola | Sono molto soddisfatto per una partita contro un avversario sempre molto difficile da affrontare

Dopo la vittoria contro il Napoli in Champions, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza Guardiola in conferenza. «Sono molto soddisfatto per una partita contro un avversario sempre molto difficile da affrontare, mantenere la calma era fondamentale. Nei piccoli spazi Doku è velocissimo, ha preso le sue occasioni e ha fatto gol». I 50 gol di Haaland in Champions League? «Siamo fortunati ad averlo, ci sono giocatori fortissimi come Lewandowski e Cristiano Ronaldo che hanno segnato tanti gol e anche lui ne ha fatti, è fantastico. Se continua così può diventare il capocannoniere della storia della Champions League, se mantiene questo ritmo» Visti miglioramenti? «Sì, è tutta esperienza e mentalità».

