Guardiola soddisfatto dopo Manchester City Napoli | L’anno scorso abbiamo iniziato con l’Inter ma non siamo riusciti a vincere Le squadra di Conte…
L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la vittoria in Champions col Napoli ha fatto riferimento al match dell’anno scorso contro l’Inter. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha espresso la sua soddisfazione dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Napoli, una partita che ha visto i Citizens giocare in superiorità numerica sin dal 20? minuto, grazie all’espulsione di Giovanni Di Lorenzo. Le reti decisive sono arrivate grazie ai gol di Erling Haaland, bomber norvegese del City, e Jérémy Doku, attaccante belga. Il tecnico spagnolo ha anche fatto riferimento alla sfida contro l’ Inter della scorsa stagione, che aveva segnato l’esordio in Champions per il City, un match che si concluse in parità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Guardiola: «Sono molto soddisfatto per una partita contro un avversario sempre molto difficile da affrontare»
