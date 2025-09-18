Guardiola | Quello che ha fatto il Napoli in 10 uomini noi non lo avremmo saputo fare

Il tecnico del Manchester City ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria in Champions contro il Napoli Leggi anche: Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere Sulla sostituzione di De Bruyne «Mi auguro di vederlo adesso. Quello che ha fatto Kevin non lo potete capire. Quello che abbiamo fatto in 10 anni senza di lui sarebbe stato impossibile e si vede l’amore della tifoseria. Peccato che non abbia potuto giocare, ma sono sicuro che abbia sentito l’affetto di tutti noi» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

