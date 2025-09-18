Guardiola | Quello che ha fatto il Napoli in 10 uomini noi non lo avremmo saputo fare
Il tecnico del Manchester City ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria in Champions contro il Napoli

Sulla sostituzione di De Bruyne «Mi auguro di vederlo adesso. Quello che ha fatto Kevin non lo potete capire. Quello che abbiamo fatto in 10 anni senza di lui sarebbe stato impossibile e si vede l'amore della tifoseria. Peccato che non abbia potuto giocare, ma sono sicuro che abbia sentito l'affetto di tutti noi»
