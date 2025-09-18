Guardiola esulta recuperato un big in extremis | sarà già titolare contro il Napoli
Manca sempre meno alla sfida tra Manchester City e Napoli. Intanto, Pep Guardiola recupera un calciatore molto importante per la partita. Sono ore caldissime quelle che precedono la sfida tra Manchester City e Napoli. Il valore delle due squadre è enorme, ma ovviamente servirà dimostrare tutte le qualità sul rettangolo verde. Sulla carta, gli inglesi sono avvantaggiati ma contro gli azzurri di Conte nulla è scontato. Ad aiutare Guardiola, però, potrebbe essere anche un recupero in extremis che cambia totalmente i piani del tecnico spagnolo. Buone notizie per Guardiola: un big ci sarà contro il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
