Guardia di Finanza sequestrati crediti di imposta per oltre 11 milioni

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, all’esito di attività investigative dirette questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “impeditivo”, emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, di crediti d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno per un ammontare di oltre 11 milioni di euro nei confronti di 14 società ubicate principalmente tra le province di Napoli e Caserta e dei rispettivi rappresentanti legali, responsabili, a vario titolo, del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

guardia di finanza sequestrati crediti di imposta per oltre 11 milioni

© Anteprima24.it - Guardia di Finanza, sequestrati crediti di imposta per oltre 11 milioni

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Guardia di finanza. Maxi lotta agli evasori e frodi fiscali nel mirino. Recuperati 32 milioni

Liguria, cresce il lavoro nero. Evade un negoziante su tre. Il bilancio della Guardia di finanza

La guardia di finanza celebra i 251 anni della sua fondazione al Nicolosi

Crediti fiscali falsi per 183 milioni: maxi sequestro della Finanza; Crediti d'imposta per corsi di formazione fantasma, sequestrati 600mila euro a un'azienda agricola: due indagati; Crediti d’imposta falsi per 200 milioni, maxi sequestro della Guardia di Finanza.

guardia finanza sequestrati creditiCrediti d'imposta per corsi di formazione fantasma, sequestrati 600mila euro a un'azienda agricola: due indagati - Aveva usufruito di crediti d'imposta per 600mila euro per corsi di formazione a favore dei dipendenti: corsi che però, non erano mai esistiti, anzi, falsificando le firme di presenza dei dipendenti. Secondo corrieredimaremma.it

Nuova truffa sui bonus edilizi, sequestrati crediti d'imposta per 76 milioni di euro - Oggi i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, insieme ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, hanno proceduto a dare esecuzione a un ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Sequestrati Crediti