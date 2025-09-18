Guardate cosa gli ha portato Il curioso regalo di Donald Trump a re Carlo

Lo spettacolo che Donald Trump non si aspettava lo hanno preparato le Grenadier, le Coldstream e le Scots Guards nel cortile d’onore del castello di Windsor. Lo stesso luogo dove, nel 2018, era andata in scena una scena diventata iconica: la regina Elisabetta nascosta dalla figura ingombrante del tycoon in un siparietto comico rimasto nella memoria collettiva. Allora Trump era al suo primo mandato e quella era stata solo una visita ufficiale, non di Stato. Ieri, sotto un cielo grigio tipicamente britannico, cerimoniale e politica si sono intrecciati di nuovo, trasformando il linguaggio diplomatico in un rituale di prestigio e potere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it