Guardate cosa gli ha portato Il curioso regalo di Donald Trump a re Carlo

Caffeinamagazine.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo che Donald Trump non si aspettava lo hanno preparato le Grenadier, le Coldstream e le Scots Guards nel cortile d’onore del castello di Windsor. Lo stesso luogo dove, nel 2018, era andata in scena una scena diventata iconica: la regina Elisabetta nascosta dalla figura ingombrante del tycoon in un siparietto comico rimasto nella memoria collettiva. Allora Trump era al suo primo mandato e quella era stata solo una visita ufficiale, non di Stato. Ieri, sotto un cielo grigio tipicamente britannico, cerimoniale e politica si sono intrecciati di nuovo, trasformando il linguaggio diplomatico in un rituale di prestigio e potere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardate - cosa

Biasin sicuro: «Thuram? Se vuole andare via la strada è chiara, guardate cosa è successo con Calhanoglu…»

“Guardate cosa fa con la sua Ferrari!”: Sinner, il video diventa virale (VIDEO)

Trump bara a golf? Guardate cosa fa il suo caddie

Bay T mostra le sue curve, guarda cosa ha perso Driloni; Palestina: guarda cosa fa Leonardo; Locatelli: Guardate il PSG, niente alibi. Tudor dna Juve, sa come parlarci. E a Thuram ci penso io.

Cerca Video su questo argomento: Guardate Cosa Ha Portato