Guardare i film dello Studio Ghibli aiuta a i ragazzi a essere più felici? Sì secondo uno studio

Secondo una ricerca internazionale film dello Studio Ghibli e alcune tipologie di videogioco non sono soltanto intrattenimento, ma potenziali alleati per la salute mentale dei più giovani. Lo studio, condotta su oltre 500 studenti post-laurea, ha mostrato che visione e gioco aumentano felicità, calma e senso di scopo. Per gli autori dell'indagine, tali dati dovrebbero invitare gli adulti a rivalutare il tempo libero come risorsa preziosa per la salute mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guardare i film dello Studio Ghibli migliora la salute mentale, secondo un nuovo studio; Se avete già visto tutti i film dello Studio Ghibli, potreste guardare quelli di Mamoru Hosoda; Studio Ghibli compie 40 anni: ecco i 13 migliori film di animazione di Hayao Miyazaki da vedere assolutamente.

