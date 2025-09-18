Guardare i film dello Studio Ghibli aiuta a i ragazzi a essere più felici? Sì secondo uno studio
Secondo una ricerca internazionale film dello Studio Ghibli e alcune tipologie di videogioco non sono soltanto intrattenimento, ma potenziali alleati per la salute mentale dei più giovani. Lo studio, condotta su oltre 500 studenti post-laurea, ha mostrato che visione e gioco aumentano felicità, calma e senso di scopo. Per gli autori dell'indagine, tali dati dovrebbero invitare gli adulti a rivalutare il tempo libero come risorsa preziosa per la salute mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
