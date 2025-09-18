Slitta presumibilmente a fine mese l’avvio dei lavori di rimozione della Guang Rong, la nave cargo incagliata al pontile di Marina di Massa dal 28 gennaio scorso. Nell’ultima riunione tecnica della scorsa settimana con gli enti coinvolti nelle operazioni e i tecnici che si occuperanno dell’intervento, sono state presentate osservazioni e integrazioni al progetto. In questi giorni si sta procedendo a riformulare il piano che poi dovrà ripassare dal tavolo tecnico con le autorità e gli enti preposti per la ’vidimazione’. Facile prevedere che si andrà a fine mese o al più tardi ai primi di ottobre per dare veramente inizio alle operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guang Rong, slitta la rimozione. In corso le integrazioni al piano. Se ne parlerà a fine mese