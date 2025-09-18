A sette mesi dall’incaglio in diretta social al pontile di Marina di Massa, l’Autorità Marittima non ha ancora accertato le cause del naufragio della draga Guang Rong, che col suo carico di 9mila tonnellate di tout venant di marmo è sempre lì in favore degli smartphone dei curiosi. L’autorità preposta all’indagine più prossima all’evento, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, interpellata da ilfattoquotidiano.it dichiara infatti che “i termini per la redazione dell’inchiesta sommaria relativa al sinistro marittimo risultano attualmente sospesi”. Il motivo, chiarisce il comandante in seconda dell’Autorità Marittima Ciro Petrunelli, sarebbero “le attività di indagine tuttora in corso” coordinate dalla procura di Massa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guang Rong incagliata a Marina di Massa: l’indagine sul naufragio in stand-by da 7 mesi. E la nave è ancora lì