Guang Rong incagliata a Marina di Massa | l’indagine sul naufragio in stand-by da 7 mesi E la nave è ancora lì
A sette mesi dall’incaglio in diretta social al pontile di Marina di Massa, l’Autorità Marittima non ha ancora accertato le cause del naufragio della draga Guang Rong, che col suo carico di 9mila tonnellate di tout venant di marmo è sempre lì in favore degli smartphone dei curiosi. L’autorità preposta all’indagine più prossima all’evento, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, interpellata da ilfattoquotidiano.it dichiara infatti che “i termini per la redazione dell’inchiesta sommaria relativa al sinistro marittimo risultano attualmente sospesi”. Il motivo, chiarisce il comandante in seconda dell’Autorità Marittima Ciro Petrunelli, sarebbero “le attività di indagine tuttora in corso” coordinate dalla procura di Massa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: guang - rong
Un murales ispirato alla Guang Rong, maxi opera davanti al pontile
“La Guang Rong tornerà a galla”. Il carico trasferito su un’altra nave
Guang Rong, le scaglie fanno paura. Torna l’incubo dell’inquinamento
Guang Rong: materiale contaminato? Le preoccupazioni non finiscono https://www.controradio.it/podcast/guang-rong-materiale-contaminato-le-preoccupazioni-non-finiscono/ #controradionews #podcast #marinadimassa - facebook.com Vai su Facebook
Guang Rong, le scaglie fanno paura. Torna l’incubo dell’inquinamento http://dlvr.it/TMsNTN ? #inquinamento - X Vai su X
Guang Rong incagliata a Marina di Massa: l’indagine sul naufragio in stand-by da 7 mesi; Guang Rong, al via la rimozione via mare della nave incagliata a Marina di Massa; La Guang Rong incagliata a Marina di Massa e ancora piena di sassi: «Resterà per l’estate, nessuna disdetta e tanti curiosi».
Guang Rong, slitta la rimozione. In corso le integrazioni al piano. Se ne parlerà a fine mese - Slitta presumibilmente a fine mese l’avvio dei lavori di rimozione della Guang Rong, la nave cargo incagliata al pontile di Marina di Massa dal 28 gennaio scorso. Scrive msn.com
Nave incagliata a Marina di Massa, via al primo sopralluogo a bordo della Guang Rong - Sono cominciate martedì mattina (4 febbraio 2025) le prime operazioni di controllo a bordo della Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa (Massa Carrara) lo scorso 28 gennaio. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it