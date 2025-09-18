Guai seri per l’ex calciatore della Juventus | mandato d’arresto e multa
Quando si parla di Douglas Costa, la memoria dei tifosi juventini corre veloce alle sue accelerazioni brucianti sulla fascia, ai dribbling fulminanti e a quelle giocate capaci di cambiare il corso di una partita. Eppure, nonostante le doti tecniche indiscusse, la carriera dell’esterno brasiliano è stata segnata da una continua alternanza tra luci e ombre. Troppi infortuni, scelte discutibili e comportamenti fuori dal campo hanno impedito al giocatore di esprimere davvero tutto il suo potenziale. Un copione che, purtroppo per lui, sembra ripetersi anche adesso, lontano dall’Europa e dal calcio che conta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: guai - seri
Guai seri per i socialisti di Sanchez in Spagna: va in carcere per tangenti il fedelissimo
Fabrizio Corona sotto accusa: guai seri per l’ex re dei paparazzi e oltre 40.000 euro in gioco
“Sono in guai seri”. Harry e Meghan, la notizia choc a cinque anni dall’addio a Buckingham Palace
Termina in parità il posticipo della terza giornata di Serie A, con Ramon che mette nei guai Fabregas #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Medvedev incontenibile agli #USOpen: “Sto per avere una multa pesante. Se parlo sono in guai seri” https://fanpage.it/sport/tennis/medvedev-incontenibile-agli-us-open-sto-per-avere-una-multa-pesante-se-parlo-sono-in-guai-seri/… via @fanpage - X Vai su X
Guai seri per l’ex calciatore della Juventus | attestato e multato; Accusa di associazione a delinquere | guai seri per l’ex numero 10 della nazionale | Difficile scagionarlo.
Upas, anticipazioni 28 luglio-1/08: Gagliotti in guai seri - L'imprenditore agricolo, come rivelano le anticipazioni relativi alle puntate in onda dal 28 luglio al 1° agosto ... Si legge su it.blastingnews.com