Guai per Douglas Costa ex calciatore della Juve | il brasiliano arrestato per non aver pagato gli alimenti

La carriera internazionale di Douglas Costa, ex giocatore della nazionale brasiliana e di club come Bayern Monaco e Juventus, sta attraversando un periodo buio a seguito della sentenza di un tribunale di Porto Alegre, in Brasile, che ha disposto il suo arresto per un debito di assegni di mantenimento di quasi 493mila reais (circa 93mila dollari). L’ordinanza, firmata dalla giudice Sonali da Cruz. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guai per Douglas Costa, ex calciatore della Juve: il brasiliano arrestato per non aver pagato gli alimenti

Douglas Costa arrestato in Brasile per un debito da 80mila euro: licenziato in tronco dal Sydney FC - Douglas Costa è stato arrestato in Brasile e non potrà tornare a giocare in Australia: cosa è successo all'ex Juventus che adesso è senza squadra ... Da fanpage.it

Mandato d'arresto per l'ex Juventus Douglas Costa. Il Sydney rescinde il contratto - Nei confronti del 35enne, ex Juventus ed ex Bayern Monaco, è stato emesso un mandato d'arresto dal tribunale di Porto Alegre. Scrive msn.com