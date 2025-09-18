Gruppo Palio alla Tenzone Secondo posto conquistato | La scuola locale vince
Il Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci conquista la medaglia d’argento alla Tenzone Aurea, il 43° campionato italiano sbandieratori e musici che si è tenuto a Formigine. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati che i nostri atleti hanno conseguito in questa edizione – afferma il presidente del gruppo Giacomo Galeotti – un risultato che è il frutto di tanto lavoro seppur con poco tempo a disposizione, solo poco più di tre mesi di preparazione, ma che ci lascia comunque un pizzico di amaro in bocca per i tre quarti posti conquistati in altrettante specialità e che sicuramente daranno a tutti la spinta per prepararci ancora meglio per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
gruppo - palio
