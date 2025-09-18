Grottazzolina festeggia Carlotta Cambi
Una giornata speciale per Grottazzolina e la Yuasa Battery Grottazzolina che hanno accolto a braccia aperte Carlotta Cambi, neo campionessa del Mondo di Volley Femminile con la nazionale di Julio Velasco e grandissima protagonista anche in campo. Lei palleggiatrice di ruolo ha accostato da quest’anno il suo nome a quello della Yuasa dove, proprio da questa stagione gioca Marco Falaschi che con Carlotta non condivide solo il ruolo (anche lui regista) ma anche molto altro essendo compagni nella vita. Carlotta proprio in questi giorni sta vivendo qualche giorno di relax nel nostro territorio ed ha visitato per la prima volta Grottazzolina ricevendo un omaggio dall’amministrazione comunale presso la sala consiliare e un caloroso benvenuto da parte della cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
