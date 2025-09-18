Grosso incendio davanti ad un' officina di via Emilia Est | tre auto distrutte dalle fiamme
Un grosso incendio è scoppiato nella tarda serata di mercoledì 17 settembre all'esterno di un'officina in via Emilia Est a Parma, vicino alla tangenziale. L'allarme è scattato verso le ore 23 e quattro squadre dei vigili del fuoco di Parma si sono recate sul posto. Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
