Grosseto, 18 settembre 2025 – Un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. Sarebbe questo il motivo che ha armato la mano del ragazzo che mercoledì 17 settembre ha sparato a un ginocchio a un quasi coetaneo sotto al cavalcavia di Grancia. Ad essere colpito dal proiettile è stato un giovane poco più che ventenne, che avrebbe anche una ferita da taglio all’addome. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione arriva dopo giorni di tensioni per i soldi, ricavo probabilmente dell’attività di spaccio. Il ragazzo che ha sparato, subito dopo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e le pattuglie dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, spari sotto al cavalcavia: ventenne colpito a un ginocchio