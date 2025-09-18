Gricignano ecco perché su Ciapanella le rassicurazioni verbali non bastano

Arezzo, 18 settembre 2025 – Le incognite sono ancora tante e la nuova variante voluta dall’Amministrazione Comunale andrebbe ad esporre i cittadini a diversi possibili rischi Sono trascorsi quasi due mesi da quando, prima con una commissione urbanistica e poi con un comunicato stampa, l’Amministrazione Comunale di Sansepolcro ha fornito rassicurazioni in merito al futuro dell’area di Ciapanella. In entrambe le circostanze è infatti stato spiegato che non è più necessario trasferire l'impianto di conglomerati bituminosi nella campagna di Gricignano in quanto lo stesso rimarrà nel luogo dove è da sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it