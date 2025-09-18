Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Global Sumud Flotilla

L’attivista Greta Thunberg ha lasciato il consiglio direttivo della Flotilla e si è trasfetita dalla nave Family alla nave Alma. A rivelarlo è stato l’inviato del Manifesto Lorenzo D’Agostino, che si trova a bordo della Sumud Flotilla: «Nel pomeriggio di domenica i partecipanti osservano Greta Thunberg trascinare la sua valigia lungo la banchina, lasciare la Family, la nave che ospita il comitato organizzatore, e trasferirsi sulla Alma. Sul sito ufficiale della missione il suo nome è scomparso dalla lista dei membri del direttivo». La decisione sarebbe arrivata dopo alcune divergenze interne; in ogni caso, Greta resterà parte integrante della flotta in navigazione verso Gaza per portare aiuto e sostegno alla popolazione palestinese bloccata nella Striscia, dopo l’intervento armato di Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Global Sumud Flotilla

