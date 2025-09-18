Gres art si amplia e completa la ricucitura urbanistica in via San Bernardino
Bergamo. Entra in una nuova fase gres art 671, il polo culturale sorto nell’ex area industriale in via San Bernardino. La Giunta comunale ha approvato martedì 16 settembre la delibera che dà il via libera ad un progetto di ampliamento, denominato gres art +, che porterà gli spazi del centro a passare dagli attuali 3.500 metri quadrati a quasi 5 mila metri quadrati di superficie. Il progetto – promosso dal Gruppo Italmobiliare, proprietario dell’area, insieme a Fondazione Pesenti – era nato con un intento preciso: restituire alla cittadinanza un’area dismessa, trasformandola in un polo culturale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
