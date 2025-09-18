Grave incidente nella notte sull’auostrada | due giovani in codice rosso

Frosinonetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa un grave incidente stradale si è verificato lungo tratto autostradale dell’A1 tra San Vittore e Caianello, nel territorio comunale di San Vittore del Lazio nel sud della provincia di Frosinone. Due le auto coinvolte: una ha tamponato violentemente l’altra, causando il ferimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Rosa Perrotta sotto shock: incidente e ferita grave, come sta davvero

grave incidente notte sull8217auostradaIncidente nella notte tra scooter e fuoristrada: due persone in gravi condizioni. L'eliambulanza atterra nel campo sportivo di Grottammare - Grave incidente stradale nella notte a Grottammare sulla Statale Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via San Vincenzo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Notte Sull8217auostrada