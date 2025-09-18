Grave incidente a Fiumicino motociclista di 35 anni in pericolo di vita

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un motociclista di 35 anni è in pericolo di vita dopo uno scontro che ha coinvolto la sua moto, una Yamaha, e due automobili. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

