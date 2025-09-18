Grassina esordio scacciapensieri Domenica trasferta col Sansovino Cellini | Faremo la nostra parte

Dopo l’amaro sapore di due sconfitte consecutive, che sono costate al Grassina l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza, era fondamentale riscattarsi in una giornata cruciale. E quale migliore occasione se non l’esordio in campionato, davanti ai propri tifosi, contro una squadra dal blasone importante come la Sangiovannese? I padroni di casa del tecnico Marco Cellini non si sono fatti intimidire. Al contrario, hanno risposto con una prova di forza e qualità, mettendo in mostra un calcio di alto livello che ha soddisfatto il pubblico. Con un 3-0 inequivocabile, il Grassina ha annichilito un avversario che per anni ha giocato su campi molto più importanti, dimostrando che il passato non sempre determina il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

