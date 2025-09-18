' Grandezze e Meraviglie' in Sant' Agostino l' affresco sonoro ' Famiglia Bach | Padri figli e maestri'

Modenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandezze & Meraviglie propone un fine settimana di grande intensità musicale.Sabato 20 settembre a Modena, nella Chiesa di SantAgostino alle 20.30, in occasione del festivalfilosofia, si terrà il concerto a ingresso libero “Famiglia Bach: Padri, Figli e Maestri”, un affresco sonoro che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

