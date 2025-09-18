Grande successo per la ’Sbiciclata Avis’
Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la 18esima edizione della ’ Sbiciclata Avis ’, l’iniziativa cicloturistica organizzata dall’Avis della nostra città, che domenica ha visto oltre 160 persone pedalare insieme all’insegna della solidarietà, della salute e della condivisione. Ciclisti di tutte le età, sono partiti alle 9 per attraversare le campagne ferraresi, in un suggestivo percorso che ha condotto i partecipanti fino al Castello di Fossadalbero, dove si è tenuto il pranzo conviviale che ha concluso la giornata. Nata nel 2006 con l’obiettivo di coinvolgere i donatori di sangue, i loro familiari e amici, la ’Sbiciclata Avis’ è ormai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario delle attività associative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
