Grande successo per il punto d' ascolto itinerante della polizia locale | decine le segnalazioni raccolte

Ha avuto riscontri positivi l'iniziativa dell'Amministrazione comunale e che ha visto protagonista il corpo della polizia locale con un punto d'ascolto itinerante, attivato quest’estate, con lo scopo di offrire un servizio di prossimità che rinsaldasse la fiducia tra cittadini e istituzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: grande - successo

Il grande successo su prime video che sostituisce bosch

Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt

90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni

#bignews #conservatoriopalermo Grande successo per la Prima Assoluta all'Expo di Osaka 2025 con l'opera "L'ebrezza del volo" grazie alla iniziativa del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, l'Accademia delle Belle Arti e ben 14 Istituzioni AFAM. Tra - facebook.com Vai su Facebook

Grande successo per il punto d'ascolto itinerante della polizia locale: decine le segnalazioni raccolte; Concluso con grande successo il Pomigliano Teatro Festival 2025; Grande successo per il premio Città di Saturno al Palazzo Ducale di Atina.

“Teatro, Punto e Capo”: grande successo per la rassegna teatrale che celebra la cultura a Foiano della Chiana - Si è appena conclusa con grande successo la rassegna teatrale “Teatro, Punto e Capo”, promossa dal Comune di Foiano della Chiana con l’obiettivo di valorizzare le attività teatrali delle compagnie ... Si legge su lanazione.it

Grande successo per l’antiquariato a Umbriafiere - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“, la più ampia rassegna d’arte nel cuore dell’Italia che ha tenuto all’Umbriafiere dal 24 aprile a ... lanazione.it scrive