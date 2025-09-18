Grande professionalità e umanità al reparto Chirurgia ciclo breve del Santa Rosa | il grazie di un paziente

Il 15 settembre scorso sono stato sottoposto a un intervento di tiroidectomia totale presso il blocco A3 – Chirurgia ciclo breve dell'ospedale “Santa Rosa” di Viterbo, a seguito della diagnosi di carcinoma papillare della tiroide. L'operazione si è svolta regolarmente e, fortunatamente, le mie. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it