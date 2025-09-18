grande opera e calambur per messer boccaccio

Due giorni di eventi tra tradizione, cultura e spettacolo. E’ quanto promette l’iniziativa "Nel sogno di Messer Boccaccio", che nel fine settimana prevede Calambur e il ritorno della "Grande Opera". In occasione del 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, il borgo si trasformerà in un teatro a cielo aperto per la cittadinanza. La manifestazione organizzata e promossa dall’ Associazione Elitropia (con il patrocinio del Comune) è stata presentata ieri in Municipio, alla presenza del direttore artistico Riccardo Diana, degli organizzatori e dell’assessore alla cultura Clara Conforti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

