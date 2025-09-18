Grande Fratello scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti | pubblico in rivolta

È polemica per due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Secondo il pubblico, infatti, non sarebbero due perfetti sconosciuti come promesso dalla redazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello scoppia polemicaGrande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta - Secondo il pubblico, infatti, non sarebbero due perfetti sconosciuti come promesso dalla redazione. comingsoon.it scrive

grande fratello scoppia polemicaGrande Fratello, è già la polemica: Matteo Azzali e Anita Mazzotta non sono proprio “persone comuni” - Ormai da mesi, infatti, si è parlato di un ritorno alle origini per la nuova edizione del reality, con una durata molto inferiore rispetto alle precedenti, nessun ingresso in corsa, nessun ripescaggio ... Come scrive isaechia.it

