Grande Fratello Omar è il quarto concorrente | La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi

La presentazione di Simona Ventura è un racconto di resilienza: Omar è il nuovo concorrente del reality e porta con sé una storia di forza, dolore e rinascita. Eccoci al quarto concorrente ufficiale del Grande Fratello. Giorno dopo giorno, Simona Ventura sta svelando le carte e presentando i protagonisti che dal 29 settembre entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Oggi è la volta di Omar: ecco cosa sappiamo di lui. L'edizione di quest'anno, come è stato più volte ribadito, sarà interamente dedicata ai concorrenti Nip, persone comuni ma con alle spalle storie straordinarie. Dopo un ex pugile, una piercer e un modello, arriva ora un rifugiato: un ragazzo che ha dovuto abbandonare la propria terra per cercare riscatto in un nuovo Paese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

