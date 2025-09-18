Grande Fratello Francesca tra i nuovi concorrenti | La romana de Roma raccontata da Simona Ventura
Una vita intensa fatta di gioie e delusioni: due figli già grandi, un tradimento scoperto con un appostamento e ora il desiderio di rinascere nella Casa più spiata. L'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello è ormai agli sgoccioli: dal 29 settembre la Casa più spiata d'Italia tornerà ad accogliere concorrenti pronti a mettersi in gioco, tra emozioni, sorprese e inevitabili colpi di scena. Quest'anno il reality sarà interamente dedicato ai Nip, persone comuni con storie fuori dall'ordinario che si trasformeranno in protagonisti del piccolo schermo. L'ultima ad essere presentata è stata Francesca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
