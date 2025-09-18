Grande Fratello concorrente shock | si tratta di un palestinese in fuga dal genocidio? Simona Ventura sorprende
Il Grande Fratello si prepara a tornare con una nuova edizione, e stavolta promette davvero di fare rumore. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, Simona Ventura – al debutto come conduttrice del reality – ha iniziato a svelare i primi concorrenti che varcheranno la celebre porta rossa. Tra loro c’è anche Omer, giovane arrivato in Italia dopo essere fuggito dal suo Paese, teatro di guerra e distruzione. Il suo ingresso rappresenta una delle storie più forti e toccanti mai raccontate all’interno del programma. E proprio la sua presenza ha riacceso un acceso dibattito sui social, dove molti si chiedono: è lui il palestinese di cui si parlava nei giorni scorsi? Grande Fratello, Simona Ventura accoglie un concorrente palestinese in fuga dal genocidio?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
