Grande Fratello chi sarà l’opinionista con Simona Ventura? I nomi bocciati e i big sondati

Notizieaudaci.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta ancora da sciogliere il nodo più discusso della nuova edizione del Grande Fratello: chi sarà l’ opinionista che affiancherà Simona Ventura in studio? L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, e la suspense cresce man mano che si avvicina il debutto del reality show su Canale 5. Secondo le prime anticipazioni, tra le ipotesi al vaglio non è esclusa nemmeno una conduzione “snella”, con la sola presenza del panel di ex gieffini – Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi – chiamati a commentare in diretta il percorso dei concorrenti. Le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia sulle trattative tra idee e dinieghi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

